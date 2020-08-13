МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Сбербанк в начале лета перевел владельцев карт на новую систему тарифов, при которой переводы свыше определенной суммы можно совершить, заранее купив у банка подписку. Можно было бы предположить, что такое решение спровоцирует переток клиентов в другие кредитные организации, и многие игроки действительно зафиксировали в июле некоторое ускорение спроса на карты, однако, по их признанию, тарифная политика крупнейшего российского банка на это все-таки не повлияла.

Опрошенные РИА Новости банки назвали июльский интерес к карточным продуктам традиционным для лета явлением и объяснили его выходом россиян из карантина и активным развитием собственных сервисов. Кроме того, позитивную динамику наблюдает и сам Сбербанк, как в отношении клиентов-держателей дебетовых карт, так и объемов переводов физлиц, сказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.

Новая система переводов в Сбербанке выглядит следующим образом: клиент в месяц может перевести бесплатно до 50 тысяч рублей, а затем купить подписку для бесплатных переводов или платить комиссию в 1% с каждой транзакции. При этом при переводе в банкоматах клиент должен заплатить 1% от транзакции, а в офисе банка — 1,5% при переводе другим клиентам.

"Мы наблюдаем рост продаж карточных продуктов, однако не связываем это с активностью других банков. Скорее, это снятие ограничений и возврат населения к обычной жизни. То же можно сказать и про обороты по картам: они возвращаются к докризисным значениям", — сообщили в банке "Уралсиб".

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРОСА

В июле ВТБ отметил восстановление притока новых клиентов на карточные продукты. Согласно оценкам кредитной организации, по итогам месяца он превысит значение прошлогоднего июля.

Аналогичные тенденции фиксирует "Хоум Кредит": с начала лета увеличение темпов выдач по кредитным картам к показателям апреля–мая составляет 1,5 раза, по дебетовым картам – 1,2 раза. "Мы считаем, что это связано с окончанием периода санитарно-эпидемиологических ограничений и восстановлением потребительского спроса с июня. Динамика объемов переводов и среднего чека остается довольно стабильной", — говорит директор департамента карточных продуктов Юрий Коптяев.

По данным банка "Русский Стандарт", в июле общий объем переводов вырос на 5,3%, а средний чек – на 3,2%, составив 8 098 рублей. "Рост показателей по карточным переводам вполне объясним. Июль – месяц традиционного разгара сезона отпусков, во время которого потребность в различных финансовых операциях растет", — пояснили в кредитной организации.

У Промсвязьбанка за два первых летних месяца цифры росли без резких изменений: темпы роста объемов переводов соответствуют динамике за аналогичный период 2019 года, стабильным остается и размер среднего чека — порядка 6 тысяч рублей.

Банк "Зенит" также наблюдает приток карточных клиентов, по словам председателя правления Дмитрия Юрина, это связано с развитием продаж и продвижением цифровых каналов обслуживания.

ЭФФЕКТ НИЗКОЙ БАЗЫ

Некоторый рост клиентской базы обусловлен эффектом отложенного спроса за период карантина, полагает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов. Какой-то стимул к открытию карт в ближайшее время, возможно, окажет решение о туристическом кешбэке по картам "Мир".

"Но в целом эти изменения в рамках ожидаемого коридора; пока что не видно каких-либо факторов, которые бы привели к резкому росту или перетеканию клиентской базы", — считает эксперт.