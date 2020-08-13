МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Планируемые санкции США за работу с китайскими IT-компаниями, включая Huawei и ZTE, могут помочь российским производителям в конкурентной борьбе, полагает директор департамента информационных технологий IT-компании КРОК Мария Уколова.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует доработать на этой неделе нормативные требования, которые запретят правительству США покупать товары или услуги у любых поставщиков, использующих продукты пяти китайских компаний, включая Huawei и ZTE. Новое требование Федерального совета по регулированию закупок вступит в силу 13 августа, писало агентство.

"Говоря о влиянии новых мер на российских рынок, предположу, что новые ограничения, возможно, могут сыграть даже на руку отечественным производителям. Да, китайские компании являются лидерами в своих областях. Их продукция очень широко представлена на рынке. Однако существуют и не менее качественные (особенно в enterprise-сегменте), хотя и более дорогие российские аналоги. И потенциальные сложности китайских производителей помогут отечественным продуктам в конкурентной борьбе", — сказала РИА Новости Уколова.

Она отметила, что информация о планируемых новых санкциях США в отношении китайских компаний — это ожидаемая новость. "США давно проводят политику ограничений для китайских телекоммуникационных компаний и, думаю, будут придерживаться ее настолько долго, насколько это возможно в сложившихся политико-экономических условиях", — заметила Уколова.

По ее мнению, российским компаниям эти санкции вряд ли могут серьезно навредить. "Учитывая, что жизнь российских компаний, ведущих бизнес с США, давно уже непростая, новые запреты не так сильно усложнят ее. Да и сами компании из России давно уже ощущают на себе пристальное внимание американских законодателей", — сказала эксперт.