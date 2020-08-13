МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Акции компании "Яндекс" будут включены в состав индекса MSCI Russia, говорится в отчете индексного провайдера MSCI по итогам ежеквартального пересмотра.

Согласно данным таблицы, бумаги "Яндекса" добавлены в список компаний-участников индекса. Изменения вступят в силу на закрытие торгов 1 сентября.

В настоящее время в состав индекса также входят бумаги таких компаний, как "Алроса", "Газпром", "Интер РАО", "Лукойл", "Магнит", "ММК", МТС, "Мосбиржа", "Норникель", "Новатэк", НЛМК, "Фосагро", "Полиметалл", "Полюс", "Роснефть", "Сбербанк", "Северсталь", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", ВТБ и X5.