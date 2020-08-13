МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 13 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июль) -13% 12% (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (июль) 210,8 тыс 114,7 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (июль) -38,1 тыс 43,5 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (июль) 7,4% 7,5% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,6% -0,5% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) -0,3% -0,6%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль) -0,3% -0,7%
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июль) 1,4% 0,4%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (июль) 1,4% 0,6%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 1,186 млн 1,12 млн

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.08) 591,8 млрд долл (на 31.07)  
  RUB РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
13:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB РУСАЛ — телеконференция менеджмента    
  RUB X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB ГМК Норильский Никель — СД (о внесении изменений в состав правления компании)    
  RUB ФСК ЕЭС — СД (план работы на 2П2020 и 1П2021)    
  RUB Юнипро — СД (статус инвестпроекта восстановления 3-го энергоблока Березовской ГРЭС)    