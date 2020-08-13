МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются, на торгах отражаются сезон отчетностей и корпоративные новости компаний, FTSE 100 падает на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.49 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,06% — до 6213,63 пункта, французский CAC 40 — на 0,01%, до 5072,06 пункта, немецкий индекс DAX опускался на 0,23%, до 13028,55 пункта.

Инвесторы обращают внимание на финансовые отчеты компаний региона. Акции Carlsberg дешевеют на 5,5% после того, как датская пивоваренная компания сообщила, что ожидает органического снижения операционной прибыли в 10-15%. Бумаги немецкой Thyssenkrupp обрушились в цене на 11%, в третьем квартале фингода чистый убыток компании увеличился в семь раз, выручка опустилась на 28%, по итогам года фирма ожидает отрицательный EBIT в 1,7-1,9 миллиарда евро.

Немецкий туроператор TUI ранее отчитался о чистом убытке за третий квартал 2019-2020 фингода в 1,4 миллиарда евро, акции компании дешевеют на 1,7%. Акции Airbus теряют 0,6% стоимости, ранее офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил о сохранении встречных пошлин против ЕС по делу Airbus.

Британский FTSE 100 снижается, поскольку акции ряда компаний индекса торгуются без дивидендов, пишет агентство Рейтер. Среди таких компаний: AstraZeneca, BP, Diageo, их акции соответственно дешевеют на 1,3%, 1,9% и 1,2%.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг мер поддержки экономики США. Руководство демократов в конгрессе и министр финансов США Стивен Мнучин обменялись в среду упреками в нежелании вести переговоры о поддержке экономики на фоне второй волны коронавируса. Обсуждения по поводу нового пакета стимулирования идут уже несколько недель и зашли в тупик в начале августа.