МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.49 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,08% — до 5,1 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,13%, до 155,5 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,53%, до 71,64 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,71% — до 5,18 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,79%, до 22,48 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,6% — до 28,35 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,42%, до 13,18 доллара, НЛМК — опускалась на 0,45%, до 22,06 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,13%, до 0,98 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,13%, до 13,07 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,73% — до 24,27 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,04% — до 5,83 доллара, "Магнита" — на 0,63%, до 15,28 доллара. Расписки "Ленты" росли в цене на 1,88% — до 2,84 доллара.