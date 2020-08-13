МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем снижается к другим основным мировым валютам на фоне угасания надежд на компромисс между республиканцами и демократами по поводу дополнительных стимулов для экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.40 мск курс евро к доллару рос до 1,1837 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1782 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 106,78 иены со 106,89 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,3%, до 93,17 пункта.

Основное внимание инвесторов сосредоточено на состоянии крупнейшей мировой экономики. Неопределенность в отношении принятия нового пакета мер, который по-прежнему находится на обсуждении между Белым домом и демократами, оказывает давление на американскую валюту. Как сообщают СМИ, в среду американский президент Дональд Трамп обвинил демократов в конгрессе в нежелании вести переговоры о пакете помощи. Пандемия коронавируса нанесла особенно тяжелый урон по Соединенным Штатам.

Настроения на рынке колебались между оптимизмом и пессимизмом, но аналитики считают, что наиболее вероятным результатом переговоров станет усиление стимулирования, поскольку без него восстановление экономики США может остановиться.

"Инвесторы должны быть готовы к отказу от риска в ближайшем будущем, если конгресс не пойдет на компромисс по поводу нового финансового стимула", — приводит агентство Рейтер мнение стратегов BCA Research.

Позднее в четверг ожидается важная макростатистика по рынку труда в США. Как прогнозируют аналитики, количество первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 8 августа, снизилось на 66 тысяч и составило 1,12 миллиона.