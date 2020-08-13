МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются на фоне неуверенности инвесторов в перспективах восстановления спроса после докладов ОПЕК и МЭА, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.19 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,26% — до 45,31 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,19% — до 42,6 доллара за баррель.

В четверг инвесторы оценивают доклад Международного энергетического агентства. МЭА понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году на 240 тысяч баррелей в сутки из-за слабости авиационного сектора. Агентство отметило, что сохраняющаяся неопределенность в отношении спроса, вызванная COVID-19, и возможность увеличения объема добычи означают хрупкость нефтяного рынка.

При этом во вторник ОПЕК также немного ухудшила прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году, однако по-прежнему ожидает роста спроса в 2021 году. Ранее на неделе минэнерго США также опубликовало прогноз, согласно которому ожидает падения спроса на нефть в мире в 2020 году на 8,1 млн баррелей в сутки.

"Три отчета по нефтяным рынкам (отчеты МЭА, ОПЕК и минэнерго США — ред.) позволяют сделать один вывод: осторожность….Все трое подчеркивают сохраняющуюся неопределенность в прогнозировании ближайшего будущего", — цитирует агентство Блумберг слова сырьевого стратега Saxo Bank Уле Хансена (Ole Hansen).