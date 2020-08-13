МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Гособлигации Белоруссии отреагировали в четверг на новости о возможных санкциях США и ЕС резким падением цены и ростом доходности на Московской бирже, следует из данных торгов.

В частности, облигации "Республика Беларусь 07" с погашением 1 мая 2025 года максимально снижались в цене до 98% от номинала, при этом в среду торги бумагами закрылись на уровне 99,8% от номинала. Доходность последней сделки на 14.44 мск четверга составила 9,09%, тогда как в среду доходность составляла 8,7%.

Гособлигации "Республика Беларусь 03" с погашением 3 августа 2022 года максимально снижались в цене до 99,45% от номинала, при этом в среду торги бумагами закрылись на уровне 100,8% от номинала. Доходность последней сделки составила 8,95%, тогда как в среду доходность составляла 8,28%.

Гособлигации "Республика Беларусь 04" с погашением 3 августа 2022 года максимально снижались в цене до 99,72% от номинала, а в среду торги бумагами закрылись на уровне 101,12% от номинала. Доходность последней сделки составила 8,83%, тогда как в среду доходность была 8,03%.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что США еще не определились, как реагировать на события в Белоруссии, не исключил вариант санкций. В ЕС, в свою очередь, в ответ на события в Белоруссии заявили о возможности пересмотреть свои прежние решения о смягчении антибелорусских санкций. Европейские министры в пятницу намерены обсудить введение санкций против тех, кого считают ответственными за насилие против мирных демонстрантов в Белоруссии, сообщил в четверг верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.