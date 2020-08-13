МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно слабо опускаются на сохранении неопределенности вокруг экономического развития страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.17 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,08%, до 27845 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,36%, до 11164 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,06%, до 3367,88пункта.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления и развития американской экономики. Давление на настроения инвесторов создает неопределенность вокруг нового пакета мер поддержки экономики, который по-прежнему находится на обсуждении между Белым домом и демократами. По данным СМИ, американский президент Дональд Трамп в среду обвинил демократов в конгрессе в нежелании вести переговоры о пакете помощи.

Кроме того, позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по числу заявок на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что за минувшую неделю показатель снизился на 66 тысяч и составил 1,12 миллиона.

Инвесторы также ожидают переговоров между США и КНР, которые должны состоятся в субботу, 15 августа. Предполагается, что страны обсудят соблюдение Пекином торгового соглашения.