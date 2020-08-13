МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. События в Минске не повлияли на акции "Яндекса", бумаги продолжают торговаться у исторического максимума и расти выше рынка, следует из данных торгов Московской биржи.

В четверг в офисах "Яндекса" в Минске провели обыски силовики, представившиеся сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии, сообщили РИА Новости в компании. Основания обыска в протоколах детализированы не были, оборудование или документы не изъяты.

После сообщения о появлении белорусских силовиков в офисе компании в Минске акции незначительно замедлили рост, однако затем полностью восстановили прежние темпы. К 16.21 мск акции "Яндекса" поднимались на 4,5% — 4478,8 рубля. Утром в ходе торгов акции компании обновили на Московской бирже исторический максимум и подскакивали до 4554,2 рубля после того, как в ночь на четверг индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia после очередного квартального пересмотра.