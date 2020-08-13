МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Московская биржа в 2021 году начнет продавать валюту лотом 1 цент, заявил начальник управления развития продуктов и услуг валютного рынка Московской биржи Дмитрий Пискулов.

"Мосбиржа в 2021 году начнет торги валютой с лотом менее 1000 долларов. Мосбиржа в 2021 году начнет торги валютой на суммы от 1 до 1000 долларов, с минимальным лотом 0,01 доллара — 1 цент", — сказал Пискулов на семинаре для журналистов.

"Мы развиваем проект в кооперации с фондовым рынком биржи, где участникам необходимо конвертировать "хвосты", оставшиеся после сделок. Думаю, в первой половине следующего года станет возможной покупка на минимальную сумму в один доллар, но с точностью до 1 цента, например, два доллара и 55 центов", — сказал Пискулов.

В начале года директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин заявил, что торговая площадка намерена запустить торги микролотами валюты — до 1 тысячи долларов или евро. В настоящее время на валютных торгах Московской биржи один лот составляет 1 тысячу долларов и 1 тысячу евро.