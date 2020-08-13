МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг в преимущественно снижаются, инвесторы сомневаются в перспективах принятия пакета стимулирующих мер, свидетельствуют биржевые котировки.

По состоянию на 16.43 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 0,27%, до 27900,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,52%, до 11069,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,06%, до 3378,4 пункта.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг принятия пакета экономических стимулов. Многие сомневаются, что демократы и Белый дом смогут достичь соглашения о мерах, которые помогут экономике страны достичь уровня, предшествующего пандемии.

Аналитик Mizuho Bank Хаяки Нарита (Hayaki Narita) предостерег от чрезмерного оптимизма в отношении перспектив экономики США, несмотря на снижение числа новых случаев коронавируса и прогресс в разработке вакцины. "Обнадеживающие признаки сглаживания кривой COVID в США наряду с надеждами на вакцины являются причиной осторожного оптимизма, а не безудержного энтузиазма", — сказал он агентству Ассошиейтед Пресс.

При этом более активное снижение сдерживает статистика по рынку труда США. Раннее в четверг министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 августа, снизилось с пересмотренного показателя предыдущей недели на 228 тысяч — до 963 тысяч, впервые с 14 марта опустившись ниже 1 миллиона.

Инвесторы также ожидают переговоров между США и КНР, которые должны состоятся в субботу, 15 августа. Предполагается, что страны обсудят соблюдение Пекином торгового соглашения.