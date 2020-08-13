МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций растет третий день подряд, индекс РТС прибавляет 1%, а в лидерах — акции "Яндекса", котировки которого поднимаются после того, как в ночь на четверг индексный провайдер MSCI включил бумаги компании в индекс MSCI Russia, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.01 мск растёт на 0,74%, до 3076,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1320,9 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 27 копеек, до 73,44 рубля, курс евро — растёт на 26 копеек, до 87,1 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,35%, до 45,27 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Яндекса" дорожают на 4,88%. Утром в ходе торгов бумаги компании обновили на Московской бирже исторический максимум и подскакивали в цене на 6,2%, до 4554,2 рубля, после того как в ночь на четверг индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia после очередного квартального пересмотра.

Главный аналитик компании "Открытие Брокер" по российскому рынку Алексей Павлов отметил, что вес акций "Яндекса" в индексе MSCI Russia составит около 8,1%, что, по оценкам, приведёт к притоку в эти бумаги со стороны пассивных фондов порядка 1-1,5 миллиардов долларов. Это примерно эквивалентно двухнедельному обороту на бирже в Нью-Йорке и Москве по бумагам компании, указывает он.

"Показатель FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям — оценка free float) "Яндекса" оценён в 0,95. В результате, по оценке, на вчерашнее закрытие капитализация IT-компании с поправкой на FIF немного недотягивала до аналогичного показателя "Норникеля" в битве за 4-е место в индексе MSCI Russia, что даёт бумаге повышенный вес в индексе MSCI Russia 10/40. Впрочем, пересмотр последнего будет осуществляться по ценам закрытия на 19 августа, так что расклад сил ещё может измениться в любую сторону", — добавляет он.

Также в лидерах роста — префы "Транснефти" (3,57%), акции банка "Санкт-Петербург" (2,97%), депозитарные расписки Mail.Ru (2,57%), акции "Фосагро" (2,51%), "Роснефти" (2,29%), "Аэрофлота" (2,19%), "Магнита" и бумаги Qiwi (1,88%).

Депозитарные расписки X5 Retail Group поднимаются на 1% на фоне данных по МСФО за второй квартал.

Среди лидеров снижения – акции "Обуви России" (-3,19%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,75%), НЛМК (-1,55%), депозитарные расписки Petropavlovsk (-1,31%), обыкновенные акции "Селигдара" (-1,27%), а также обыкновенные акции Сбербанка (-1,13%), акции ГК "ПИК" (-1,12%), компании "Эн+ Груп" (-1,11%).

Акции "Русала" символически снижаются в цене, на 0,05%, при этом на утренних торгах бумаги максимально теряли 3% стоимости, отыгрывая данные по МСФО за первое полугодие.

ПРОГНОЗЫ

Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи — 3000-3100 пунктов, отмечает Александр Осин из компании "Фридом Финанс".

Индексы Мосбиржи и РТС идут вверх не в последнюю очередь благодаря корпоративным историям, в то время как внешний фон нейтрален, добавляет Елена Кожухова из компании "Велес Капитал".