МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к росту в четверг днём на фоне сохранения опасений, связанных с восстановлением мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.39 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,52%, или на 10,2 доллара, до 1958,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 3,6%, до 26,855 доллара за унцию.

С начала недели золото подешевело почти на 4% в рамках коррекции после преодоления психологической отметки в 2 тысячи долларов и дальнейшего удорожания до нового исторического рекорда. Но при этом ключевые факторы поддержки золотых котировок сохраняются.

Распространение нового коронавируса продолжается, что создает риски для восстановления мировой экономики. Макроэкономические статданные показывают, что пандемия нанесла урон экономикам многих стран. Так, ВВП США во втором квартале, по первой оценке, упал на рекордные 32,9%, ВВП Великобритании в том же периоде по предварительной оценке, снизился в годовом выражении на 21,7%. Экономика ЕС упала во втором квартале на 14,4% в годовом выражении (также по первой оценке).

Спрос на надежные активы также поддерживает неопределенность вокруг мер поддержки американской экономики. Пакет мер, предложенный американским президентом Дональдом Трампом по-прежнему находится на обсуждении между Белым домом и демократами. По данным СМИ, Трамп в среду обвинил демократов в конгрессе в нежелании вести переговоры о пакете помощи.