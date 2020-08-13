МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером снижается на фоне растущей неопределенности перспектив восстановления американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1838 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1782 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 106,86 иены со 106,89 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,38%, до 93,09 пункта.

В четверг инвесторы предпочитают отказываться от покупок американской валюты, — отсутствие прогресса в переговорах республиканцев и демократов по новому пакету стимулирующих мер ставит под сомнение перспективы восстановления крупнейшей мировой экономики после коронавируса. Руководство демократов в конгрессе и министр финансов США Стивен Мнучин в среду обменялись упреками в нежелании вести переговоры о поддержке экономики на фоне второй волны коронавируса.

"Тупиковая ситуация в Вашингтоне, безусловно, угрожает, и неясно, как долго рынок будет терпеть этот тупик", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова вице-президента финансовой компании E-Trade Майка Левенгарта (Mike Loewengart).

Кроме того, давление на рынки оказывает беспокойство за отношения США и Китая, обострившиеся перед очередным раундом торговых переговоров, назначенным на 15 августа. Это побуждает инвесторов покупать более надежные активы, в частности, японскую иену.