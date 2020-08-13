МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем в четверг прибавляет к доллару и в меньшей степени к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе в район 1,185 доллара.

Неуверенная динамика западных фондовых индексов и снижение цен на рынке нефти не мешают рублю укрепляться на фоне сохранения привлекательности рублевых инструментов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.43 мск снижался на 51 копейку, до 73,20 рубля, курс евро — на 19 копеек, до уровня 86,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта в четверг растет к доллару и меньше к евро, отыгрывая подорожание европейской валюты на форексе в район 1,185 доллара. Неопределенность в отношении принятия нового пакета мер поддержки экономики США, который по-прежнему находится на обсуждении между Белым домом и демократами, оказывает давление на американскую валюту.

На этом фоне высокая доходность рублевых инструментов всё ещё не оставляет в покое инвесторов, тем более что здоровье самого доллара остаётся весьма неважным, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Бюджетный дефицит США за период с октября по июнь превысил 2,8 триллиона долларов и, вероятно, будет выше 3 триллионов к концу сентября. Основным финансистом госдолга США остаётся ФРС, которая проводит агрессивную политику количественного смягчения. В России дефицит бюджета в период с января по июль достиг 1,522 триллиона рублей, но финансируется он за счёт резервов и заимствований на открытом рынке. На вторичном рынке ОФЗ со средними сроками исполнения демонстрируют доходность ближе к 5,9-6%, что сохраняет прежний разрыв с показателем инфляции на уровне 2,6-2,8%", — говорит эксперт.

При этом участники внутреннего валютного рынка учитывают неоднозначные внешние сигналы. Так, основные западноевропейские биржевые фондовые индексы теряют 0,5-1,3%, американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в пределах 0,8%. Неопределенность с перспективами восстановления мировой экономики не дает четких сигналов.

В этих условиях нефтяные котировки снижаются на 0,4%, оставаясь выше 45 долларов за баррель сорта Brent.

Тем не менее, доллар и евро снижаются к рублю на 0,3-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется при этом выше уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В последние сессии доллар находится в состоянии баланса примерно между отметками 73 и 74 рубля, считает Олег Кочетков из "МТС Банка".

"На фоне роста глобальных инфляционных ожиданий в ближайшем плане вероятны два сценария — консолидация рубля на текущих уровнях, либо дальнейшее ослабление в случае увеличения продаж ОФЗ", — добавил он.

Низкое сальдо счета текущих операций и усилившийся вывоз капитала частным сектором в условиях, когда нерезиденты перестали инвестировать в ОФЗ, а ЦБ РФ сокращает объем продажи валюты на локальном рынке, будут способствовать дальнейшему росту доллара — в район 75 рублей при нефти около 45 долларов за баррель, считают эксперты Райффайзенбанка.