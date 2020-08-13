МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются более ускоренными темпами, чем ранее днём, на очередном всплеске опасений за глобальный спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,81%, до 45,06 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,8%, до 42,33 доллара за баррель.

Инвесторы снова обратили внимание на баланс спроса и предложения на нефтяном рынке. Так, Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает падения спроса на нефть по итогам года до 8,1 миллиона баррелей в сутки вместо ранее ожидавшихся 7,9 миллиона. Такой цифры придерживается и минэнерго США. Кроме того, во вторник в своем докладе ОПЕК также немного скорректировала вниз краткосрочный прогноз падения мирового спроса на нефть.

"Рынок перешел от хронического избытка предложения в апреле-мае к дефициту в июне. Основополагающий дефицит на нефтяном рынке становится более очевидным… что удерживает цены на нефть на стабильном уровне", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Mitsubishi UFG Эхсана Хомана (Ehsan Khoman).