МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в четверг снижением после предыдущего роста на протяжении четырех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,45%, до 6188,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 5042,38 пункта, немецкий DAX — на 0,52%, до 12990,6 пункта.

В четверг европейские фондовые индексы преимущественно находились под давлением корпоративных новостей. Акции немецкой Thyssen-Krupp обрушились в цене на 11%, после того как в прошедшем квартале чистый убыток компании увеличился в семь раз. Бумаги Airbus потеряли в цене 0,6% после сообщения офиса торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о сохранении встречных пошлин против ЕС из-за "дела Airbus".

Кроме того, растущая напряженность в отношениях между США и Китаем и отсутствие прогресса в отношении пакета экономических стимулов в США также побудило инвесторов фиксировать прибыль.

Давление на британский индекс дополнительно оказывало укрепление фунта стерлингов по отношению к доллару. На момент закрытия рынков курс фунта рос на 0,4%, что было вызвано ослаблением доллара на форексе и растущими ожиданиями заключения торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом после Brexit до конца переходного периода.

"Хотя люди думают, что дела идут к лучшему, остается еще много неуверенности", — отметила менеджер Federated Hermes Луиз Дадли (Louise Dudley), которую цитирует агентство Рейтер.