МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос по итогам основных торгов четверга, обновив максимумы за несколько месяцев по основным биржевым индексам.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,87% — до 3080,44 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,45%, до 1326,13 пункта.

При этом индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил максимум с февраля, поднявшись до 3081,15 пункта. РТС закрыл основные торги на максимуме с марта.