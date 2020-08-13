МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом своей стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 3,02%, до 5,25 доллара, "Новатэка" — на 1,41%, до 157,9 долларов, "Лукойла" — на 0,69%, до 72,52 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,88%, до 5,26 доллара, "Газпром нефти" — на 1,79%, до 22,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,06%, до 28,48 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 0,45%, до 13,17 доллара, НЛМК — на 0,9%, до 21,96 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,28%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 0,92%, до 13,21 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,62%, до 23,95 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,35%, до 5,79 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 2,17%, до 15,51 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 2,33%, до 2,85 доллара.