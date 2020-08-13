МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Акции "Яндекса", обновившие в четверг очередной исторический максимум после включения бумаг в индекс MSCI Russia, способны прибавить еще порядка 10% к текущим котировкам и подняться до круглого уровня в 5 тысяч рублей, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Однако относительно сроков достижения этого уровня эксперты разошлись во мнениях.

Утром в ходе торгов акции компании обновили на Московской бирже исторический максимум и подскакивали в цене до 4554,2 рубля после того, как накануне ночью индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia после очередного квартального пересмотра.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

"Акции "Яндекса" реагируют ростом на новости о включении в широкий индекс MSCI. Традиционно включение в индекс означает доступ к дополнительной ликвидности, так как бумага станет доступна для широкого пула инвесторов. То есть приток дополнительных инвестиций приведет к росту котировок. Таким образом, потенциал роста бумаг остается за счет даже единственного фактора включения в индекс", — поясняет аналитик БКС Юлия Мельникова.

При этом главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко отмечает, что приток средств в бумаги "Яндекса" начался еще до объявления о включении компании в индексы MSCI. Оценка аналитиков рынка суммарного притока этих средств варьируется от 600 миллионов долларов до 1 миллиарда, уточняет он.

Главный аналитик компании "Открытие Брокер" по российскому рынку Алексей Павлов также указывает, что фактор включения бумаг в индекс MSCI Russia начал действовать еще с середины июня.

Поэтому интересно сравнить оценку компании с американскими аналогами: например, "Яндекс", показав стремительный рост в последние месяцы, теперь торгуется дороже чем Facebook, хотя оценка всемирно известного маркетплейса Amazon.com пока его опережает, указывает Мельникова.

ЕЩЕ ПЛЮС 10%?

Аналитик ИК "Велес Капитал" Артем Михайлин также положительно смотрит на "Яндекс" и полагает, что у компании есть потенциал дальнейшего роста. По его мнению, основными факторами здесь могут стать как динамика основных направлений его бизнеса, так и улучшение в новых.

"Со второй половины года интернет-компания начнет консолидировать "Яндекс.Маркет", который потенциально может стать подобным драйвером. Также у "Яндекса" есть планы запуска новых продуктов в сфере FinTech, а ее финансовое положение позволяет воспользоваться ситуацией с пандемией и проводить сделки M&A. Некоторый позитив привносят и законодательные инициативы вроде налогового маневра и предустановки отечественного софта на реализуемые в России устройства", — говорит он.

В итоге эксперты не исключают, что акции компании вполне способны достичь уровня в 5 тысяч рублей, однако расходятся во мнении по поводу временного горизонта.

"Сейчас акции "Яндекса" растут ввиду покупок активными инвесторами, наша техническая-тактическая цель до конца месяца – 5 тысяч рублей за акцию, наиболее активный рост ожидается от притока пассивных средств 31 августа – 1 сентября", — заявляет Луцко.

Михайлин в свою очередь замечает, что бумага ещё находится в процессе пересмотра рекомендации инвесткомпании, но в течение года достичь указанного уровня вполне реально.

Но новых драйверов для роста акций компании не просматривается, и без них они уже с конца августа могут перейти к затяжной стагнации, так что преодолеть уровень в 5 тысяч рублей бумагам "Яндекса" удастся не раньше, чем в следующем году, оценивает Павлов.

"При этом рекламный бизнес, являющийся основным для IT-компании, прилично пострадал во втором квартале от ограничительных мер, связанных с противодействием распространению пандемии COVID-19. В дальнейшем он, безусловно, восстановится, однако текущий год для "Яндекса", видимо, окажется потерянным с точки зрения позитивной динамики его финансовых показателей. Да и IPO сегмента такси, которое ожидалось в текущем году, уже не состоится", — поясняет он.

Планка 5 тысяч рублей может быть взята не раньше, чем полностью уйдут последствия текущего кризиса, то есть не ранее второго полугодия 2021 года, уверен аналитик компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Акции "Яндекса" с большим запасом отыграли весь позитив последних месяцев от роста онлайн-экономики до включения бумаги в индекс MSCI Russia. По ключевым показателям компания сейчас переоценена, и с большей вероятностью ее акции будут искать среднесрочное равновесие в диапазоне 4200-4300 рублей за штуку", — добавляет он.

Впрочем, аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын полагает, что для достижения рассматриваемой круглой отметки достаточно двух-трёх сильных положительных новостей, необязательно даже относящихся к самому "Яндексу".

"Это могут быть высокие финансовые результаты одного из IT-гигантов, улучшение политической ситуации для России в целом или всплеск энтузиазма на фондовом рынке или в его хайтек-секторе. Всё это вполне может произойти в течение двух месяцев. Однако возможны и резкие падения, если новости будут негативными, например, если инвесторы поддадутся опасениям, что "вторая волна" пандемии негативно скажется на экономике в целом", — считает он.

В перспективе же пяти лет стоимость акций "Яндекса" может вполне может удвоиться, рассуждает аналитик. К примеру, цена акций Google за два года выросла в 2,4 раза, с 600 до нынешних 1506 долларов, заключает он.