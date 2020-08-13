МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в четверг на фоне включения акций "Яндекса" в индекс MSCI Russia.

Преимущественно негативный внешний фон не смог испортить настроения инвесторам и помешать российским биржевым индексам снова обновить многомесячные максимумы.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,87%, до 3080,44 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,45%, до 1326,13 пункта.

При этом индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил новый максимум с февраля, поднимаясь до 3081,15 пункта. РТС закрыл основные торги на максимуме с марта.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ РОСТА

Российский фондовый рынок продолжил в четверг повышаться – третий день подряд по основным биржевым индексам, несмотря на умеренно негативный внешний фон.

Позитивный импульс российскому рынку могла дать новость о включении бумаг "Яндекс" в индекс MSCI Russia, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". "Для инвесторов-нерезидентов это могло стать мощным сигналом, что экономика России встала на путь инноваций и диверсификации", — поясняет он свою точку зрения.

Утром в ходе торгов бумаги компании обновили на Московской бирже исторический максимум и подскакивали в цене на 6,2%, до 4554,2 рубля, но завершили основную сессию приростом на 2,4%.

При этом внешняя конъюнктура подавала неоднозначные сигналы. Так, основные западноевропейские биржевые фондовые индексы за день упали на 0,5-1,5%, а американские — меняются вечером разнонаправленно, в связи с неопределенностью с перспективами восстановления мировой экономики.

В этих условиях нефтяные котировки снижаются вечером на 1%, к 44,9 доллара за баррель сорта Brent.

В лидерах роста цены сегодня оказались акции "Транснефти" (+4,4%). Инвесторы реагируют на новости о выполнении Россией условий договорённостей в рамках соглашения с ОПЕК+, что фактически открыло возможность для наращивания объемов прокачки сырья с августа. Это позитивный фактор для роста выручки и прибыли "Транснефти". Также это повышает шансы на утверждение более высоких дивидендов в сентябре, считает Емельянов.

Также заметно подорожали акции "Фармсинтеза" (+7,8%), "Роснефти" (+2,8%), "Магнита" (+2,5%).

Снизились в цене скорректировавшиеся бумаги "Обуви России" (-3,1%), АФК "Система" (-1%), НЛМК (-1,7%), Petropavlovsk (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

К вечеру тенденция к росту рынка акций РФ не иссякла, что указывает на возможное преодоление индексом РТС уровня 1330 пунктов утром в пятницу, считает Емельянов.

Впрочем, устойчивого роста на рынке он пока не ожидает. "Более вероятным выглядит сценарий, что на конец недели рынок скорректируется ниже 1300 по РТС. Отметка 3100 по индексу Мосбиржи довольно близко, но мы не ожидаем, что рынок пойдет так высоко на ближайших сессиях. Вероятно, в пятницу и в начале следующей недели мы увидим его преимущественно боковую динамику в диапазоне 2990-3060", — указывает аналитик.

"Быки" чувствуют себя достаточно уверенно и при прочих равных могут подтолкнуть индексы Мосбиржи и РТС в районы 3100 и 1350 пунктов, несмотря на краткосрочную перекупленность акций, в свою очередь считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3035-3115 пунктов, оценила она.

Индекс Мосбиржи закрепился в диапазоне 3050-3100 пунктов и может предпринять попытку тестирования его верхней границы, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.