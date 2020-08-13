МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) МТС-банка на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Подтверждение РДЭ МТС-банка на уровне "ВВ-"… отражает умеренную вероятность поддержки со стороны акционера банка — МТС — в случае необходимости", — объясняет агентство рейтинговое действие, напоминая, что МТС владеет 100% долей в банке.

Агентство уточняет, что разница в две ступени между рейтингами компаний отражает ограниченную клиентскую базу дочерней компании и, как следствие, ее ограниченную стратегическую важность для материнской. Рейтинг МТС на данный момент находится на уровне "ВВ+" со стабильным прогнозом.

Fitch может повысить рейтинг МТС-банка в случае аналогичного действия для МТС или при улучшении качества активов и прибыльности. Понижение рейтинга может последовать за понижением рейтинга МТС, или если финансовые показатели МТС-банка заметно ухудшатся.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система".