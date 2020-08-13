МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубль вечером существенно растёт и к доллару, и к евро, отыгрывая общее повышение спроса на валюты "развивающихся рынков" (emerging markets, EM).

Неуверенная динамика западных фондовых индексов и снижение рынка нефти не мешают рублю укрепляться.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.02 мск падает на 74 копейки, до 72,97 рубля, курс евро — на 61 копейку, до уровня 86,23 рубля, следует из данных Московской биржи.

НЕСМОТРЯ НА ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ

Российская валюта в четверг ощутимо росла к доллару и к евро, следуя в русле общерыночной тенденции.

Рубль торговался в заметном плюсе к доллару наряду с основными валютами-аналогами на развивающихся рынках, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"В частности, росли сегодня валюты Турции, Бразилии, ЮАР и Мексики. Вероятно, что рубль и валюты-аналоги укреплялись вслед за турецкой лирой, которая в последние дни корректировалась после серьезной девальвации, двигая за собой вверх и другие валюты EM", — сказал он.

При этом внешняя конъюнктура подавала неоднозначные сигналы. Так, основные западноевропейские биржевые фондовые индексы за день упали на 0,5-1,5%, а американские — меняются вечером разнонаправленно, в связи с неопределенностью с перспективами восстановления мировой экономики.

В этих условиях нефтяные котировки снижаются вечером более чем на 1%, к 44,9 доллара за баррель сорта Brent.

При этом комментарии Минфина РФ по поводу увеличения долга Россией оказали успокаивающее действие. Россия вновь стала чистым должником — на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг — около 14,77 триллиона. Министр финансов Антон Силуанов в связи с этим заявил, что пришлось пойти на некоторое увеличение госдолга, но он остается на безопасном уровне — ниже 20% ВВП и одним из самых низких в мире.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,7-1%. Рублевая цена нефти колеблется при этом немного ниже уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта, как и фондовый рынок РФ, в рамках сегодняшней сессии проигнорировали преобладание продаж на рынке энергоносителей, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Рубль смог показать уверенный рост. В результате доллар продолжает консолидироваться в верхней половине диапазона 70-75 рублей, не имея идей для направленного движения. На наш взгляд, данная тенденция может сохраниться до конца недели", — оценил он.

Рубль дорожает синхронно с фондовым рынком РФ, что указывает на оживление интереса к российским активам со стороны зарубежных инвесторов, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Доллар сохраняет потенциал закрепления ниже 73 рублей. В пятницу ожидается коррекционный рост доллара и евро", — добавил он.

В конце недели курс доллара будет колебаться в пределах 73−73,7 рубля, заключил Александр Бахтин из компании "БКС премьер".