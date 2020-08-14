События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 августа
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль)
|-3,1%
|-1,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июль)
|4,8%
|4,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства YTD (г/г) (июль)
|-1,3%
|-0,4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,7%
|5,7% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-2,9%
|7,9% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,1%
|0,4%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июль)
|0,4%
|0,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2020)
|-15%
|-15%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-12,1%
|-12,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (июнь)
|9,4 млрд евро
|12,6 млрд евро
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
|7,3%
|1,3%
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2020)
|-0,9%
|1,5%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|7,5%
|1,9%
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2020)
|5,1%
|6,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь)
|10,7%
|16,4%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (июль)
|-10,82%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|5,4%
|3%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июнь)
|-2,3%
|-1,2%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)
|65,9
|66,7
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
|72,5
|72
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
|-0,8%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|176
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|247
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-14,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|536,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|238,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|18,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-44,8 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-1 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|31,4 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|5,9 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|180,6 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Роснефть — телеконференция менеджмента
|RUB
|АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|АЛРОСА — телеконференция менеджмента
|RUB
|РусАгро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020
|RUB
|Детский мир — СД (рекоменд. по див-дам 1П2020)
|5,06 (9м2019) + 3(фин) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200814/831911380.html