МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль) -3,1% -1,6% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июль) 4,8% 4,8% (факт)
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства YTD (г/г) (июль) -1,3% -0,4% (факт)
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,7% 5,7% (факт)
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -2,9% 7,9% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,1% 0,4%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июль) 0,4% 0,4%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2020) -15% -15%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -12,1% -12,1%
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (июнь) 9,4 млрд евро 12,6 млрд евро
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 7,3% 1,3%
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2020) -0,9% 1,5%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 7,5% 1,9%
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2020) 5,1% 6,2%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь) 10,7% 16,4%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (июль) -10,82%  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 5,4% 3%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июнь) -2,3% -1,2%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август) 65,9 66,7
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август) 72,5 72
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь) -0,8%  
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 176  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 247  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -14,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 536,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 238,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 18,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -44,8 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -1 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 31,4 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 5,9 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 180,6 тыс  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Роснефть — телеконференция менеджмента    
  RUB АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB АЛРОСА — телеконференция менеджмента    
  RUB РусАгро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020    
  RUB Детский мир — СД (рекоменд. по див-дам 1П2020) 5,06 (9м2019) + 3(фин) — див-д 2019  