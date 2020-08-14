МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Московская биржа в первом квартале 2021 года введет утренние торги на валютном и срочном рынках, планирует начинать их в 7.00 мск, сообщается на сайте торговой площадки.

"В первом квартале 2021 года Московская биржа планирует начинать торги на валютном и срочном рынках с 7.00 мск. Точная дата введения утренней сессии на двух рынках будет сообщена дополнительно. Таким образом, время проведения торгов на этих рынках увеличится почти до 17 часов в сутки", — говорится в сообщении.

Сейчас торги на валютном и срочном рынках проводятся с 10.00 до 23.50 мск и длятся около 14 часов.

По мнению Мосбиржи, расширение торгового периода предоставит участникам дополнительные возможности по управлению активами, повысит эффективность работы клиентов из восточных регионов страны и будет способствовать привлечению ликвидности с рынков стран азиатского региона. Отмечается также, что увеличение времени торгов валютными парами и производными финансовыми инструментами на Мосбирже соответствует международным трендам: многие глобальные площадки, на которых обращаются эти классы активов, работают в режиме 24/5.