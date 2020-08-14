МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу в большинстве своем снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,72% — до 5,22 доллара, "Новатэка" — росла на 0,76%, до 159,1 доллара, "Лукойла" — снижалась на 1,25%, до 71,61 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,25% — до 5,2 доллара, "Газпром нефти" — на 1,1%, до 22,45 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опускалась на 0,65% — до 28,3 доллара, "Северстали" — на 0,53%, до 13,1 доллара, НЛМК — на 0,96%, до 21,75 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,37%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 1,53%, до 13,01 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,94% — до 23,73 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,6% — до 5,75 доллара, "Магнита" — на 1,74%, до 15,24 доллара. Расписки "Ленты" росли в цене на 0,96% — до 2,88 доллара.