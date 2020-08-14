МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Московская биржа намерена в ноябре этого года запустить торги поставочным фьючерсом на пшеницу, сообщил в ходе семинара Московской биржи директор департамента срочного рынка Арсений Глазков.

"Мы планируем запустить поставочный фьючерс на пшеницу в ноябре. Все документы готовы. У нас есть спрос на этот инструмент со стороны реального сектора, есть партнер — группа компаний, в которую входят экспортеры, порты. Она готова стать маркет-мейкером по инструменту. Базисом поставок по фьючерсу станет ряд элеваторов Воронежской области. работа с ними находится в финальной стадии тестирования", — сказал он.

Кроме того, Глазков заявил, что в начале следующего года будут запущены фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы.