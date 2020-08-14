МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются на 1-2% после решения властей Великобритании ввести с субботы 14-дневный карантин для прибывающих из ряда стран и заморских территорий, включая Францию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.13 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 2,23% — до 6047,75 пункта, французский CAC 40 — на 2,1%, до 4936,46 пункта, немецкий индекс DAX опускался на 1,37%, до 12815,4 пункта.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс в четверг вечером заявил, что власти страны решили с субботы ввести 14-дневный карантин для прибывающих из Франции, Нидерландов, Мальты, Монако и островов Тёркс и Кайкос, а также заморской территории Аруба, входящей в состав Королевства Нидерланды. Франция пообещала ответные меры.

На фоне этих новостей дешевеют акции европейских компаний, связанных с туризмом: бумаги британского лоукостера Easyjet дешевеют на 6,7%, материнской компании British Airways — IAG — на 6,5%, немецкого туроператора TUI — на 5,5%, Air France KLM — на 4,9%.

"Все связанные с туризмом акции несколько опускаются сегодня из-за ужесточения карантинных ограничений", — цитирует агентство Рейтер слова рыночного аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson). Снижение также связано и с коррекционной динамикой перед выходными, считает эксперт.

Инвесторы также оценивают макроэкономическую статистику по Европе. Оценка падения ВВП ЕС во втором квартале была пересмотрена по сравнению с предварительной: до 14,1% с 14,4% в годовом выражении и до 11,7% и 11,9% в квартальном. Снижение ВВП ЕС остается рекордным за всю историю наблюдений, которые идут с 1995 года. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне вырос до 21,2 миллиарда евро с 9,4 миллиарда в мае, прогноз предполагал профицит в 12,6 миллиарда евро.