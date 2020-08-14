МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba и производитель электроники Xiaomi будут включены в биржевой индекс Hang Seng Index с 7 сентября, говорится в сообщении оператора Hang Seng Indexes.

Ранее оператор объявил итоги пересмотра индексов по итогам квартала, завершившегося 30 июня. Вместе с Alibaba и Xiaomi в индекс также войдет WuXi Biologics, предлагающая решения для разработки и производства биологических препаратов, отмечается в сообщении.

Из индекса вместе с этим были исключены три фирмы: Sino Land, Want Want China Holdings и China Shenhua Energy.

По итогам торгов пятницы Hang Seng Index опустился на 0,19%, до 25183,01 пункта. При этом на следующей неделе ожидается отчетность компании Alibaba с результатами за первый квартал 2020-2021 финансового года.