МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно опускаются в пятницу на росте опасений за состояние мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,29%, до 27743,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,25%, до 11202,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,07%, до 3365,12пункта.

Росту опасений вокруг восстановления мировой экономики способствовали статданные из Китая, согласно которым объем промышленного промпроизводства в стране в июле вырос на 4,8% год к году, как и в июне, хотя ожидалось увеличение на 5,1%. При этом розничные продажи неожиданно опустились на 1,1%, хотя ожидался рост на 0,1%.

Теперь инвесторы ожидают ряда статистических данных из США. Так, в ходе торгов будут обнародованы сведения об объеме розничных продаж в стране в июле. Эксперты ожидают, что в месячном выражении показатель вырос на 1,9% после роста на 7,5% в июне. Затем Федеральная резервная система (ФРС) США сообщит об объеме промышленного производства в стране. Аналитики полагают, что в июле показатель вырос на 3% после увеличения на 5,4% месяцем ранее.

Трейдеры также продолжают ожидать переговоров между США и Китаем, которые должны состоятся завтра. Предполагается, что страны обсудят соблюдение Пекином торгового соглашения.