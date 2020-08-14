МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем по основным биржевым индексам, корректируясь после обновления накануне максимумов за несколько месяцев.

Негативная динамика западных индексов и рынка нефти поддерживают фиксацию прибыли после роста стоимости российских активов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.27 мск снижался на 0,7%, до 3059 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 0,8%, до 1315 пунктов.

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в пятницу снижается после роста в течение трех дней подряд по основным биржевым индексам.

Негативный фон сегодня поддерживается ухудшением внешней конъюнктуры. Давление оказало решения властей Великобритании ввести с субботы 14-дневный карантин для прибывающих из ряда стран и заморских территорий, включая Францию. Париж пообещал ответные меры.

В итоге, основные западноевропейские биржевые фондовые индексы днем падают на 1-1,7%, американские фондовые фьючерсы меняются вечером разнонаправленно в пределах 0,3%.

Нефтяные котировки снижаются при этом на 0,2%, до 44,86 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы продают нефтяные контракты под давлением сомнений в восстановлении спроса из-за пандемии коронавируса.

В лидерах снижения цены — акции "Алросы" (-2,7%), "Фармсинтеза" (-2,1%), "Распадской" (-1,7%), Мосбиржи (-1%). Растут акции "Новатэка" (+2,2%), "Яндекса" (+1,2%), "Татнефти" (+1%), "Башнефти" (+0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Давление на рынок оказывает фактор пятницы, когда многие трейдеры сокращают длинные позиции или воздерживаются от их открытия из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Учитывая мощный рост предыдущих сессий, многие спекулянты могут зафиксировать прибыль из тех же соображений. Ближайшей целью нисходящей коррекции могут выступить "круглые" уровни — 3000 пунктов по индексу Мосбиржи и 1300 пунктов по РТС. Однако если динамика пандемии на выходных не ухудшится, и в понедельник перед открытием внешний фон будет хотя бы нейтральным, скорее всего, российский рынок продолжит рост, попытавшись еще раз обновить полугодовые вершины", — оценил он.

С учетом возможной традиционной в последние месяцы поддержки со стороны корпоративной и макроэкономической статистики по США, шансы – по крайней мере, частичного – восстановления цен российского рынка сегодня во второй половине дня преобладают, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс". Целевой диапазон закрытия пятницы для индекса Мосбиржи составляет 3010-3100 пунктов, оценил он.