МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль умеренно снижается и к доллару, и к евро в пятницу, перед выходными.

Негативная динамика западных фондовых индексов и рынка нефти оказывают давление на курс нацвалюты РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.10 мск повышается на 16 копеек, до 73,1 рубля, курс евро — на 30 копеек, до уровня 86,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

ПОД ВНЕШНИМ НЕГАТИВОМ

Российская валюта в пятницу снижается к доллару и евро, отыгрывая ухудшение внешней конъюнктуры.

Давление на мировые финансовые рынки, в частности, оказало решение властей Великобритании ввести с субботы двухнедельный карантин для прибывающих из ряда стран, включая Францию. Париж пообещал ввести ответные меры.

В итоге основные западноевропейские биржевые фондовые индексы днем падают в пределах 1,7%, американские фондовые фьючерсы меняются разнонаправленно.

Нефтяные котировки снижаются при этом на 0,3%, до 44,8 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы продают нефтяные контракты под давлением сомнений в восстановлении спроса на сырьё из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Негативом стал и слабый рост промпроизводства в Китае в июле. Он составил 4,8% в годовом выражении при прогнозах на уровне 5,1%.

Кроме того, динамика российского долгового рынка оказывает давление на курс рубля, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". Индекс гособлигаций RGBI снижается третью сессию подряд, обновив месячный минимум, добавил он.

В итоге доллар и евро повышаются к рублю на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется при этом немного ниже уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня курс быстро движется вверх – к сопротивлениям на отметках 74,1 рубля за доллар и 87,36 рубля за евро. Если ситуация на мировых рынках не улучшится, данные уровни могут быть пробиты, и рубль ускорит снижение", — оценил Бабин.

На форексе видны явные сигналы снижения аппетита к риску, добавляет Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Впрочем, на рубль также давит нефть, которая пока не может преодолеть притяжение отметки 45 долларов за баррель марки Brent. Прошедшая неделя также показала слабый спрос на ОФЗ по доходностям, на которые согласен Минфин", — заключает он.