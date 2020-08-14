МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снижаются, инвесторы оценивают состояние экономики страны на основе макроэкономической статистики, свидетельствуют биржевые котировки.

По состоянию на 16.39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 0,31%, до 27811,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,12%, до 11056,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,13%, до 3368,66 пункта.

В пятницу основное внимание инвесторов сосредоточено на порции важной макроэкономической статистики, основываясь на которой можно оценивать состояние экономики США в отсутствие новой финансовой помощи от правительства.

Так, данные показали, что объем розничных продаж в США в июле вырос на 1,2% по сравнению с июнем, в то время как аналитики ждали роста показателя на 1,9%.

"Состояние потребителя и его заинтересованность в расходах будут иметь ключевое значение для поддержания экономического восстановления", — сказал агентству Рейтер старший инвестиционный стратег Janney Montgomery Scott Марк Лускини (Mark Luschini).

Тупиковая ситуация между демократами и Белым домом по поводу дополнительных мер стимулирования экономики также по-прежнему остается в центре внимания. Инвесторы предпочитают сохранять осторожность из-за неопределенности в сроках заключения соглашения и его итогов.