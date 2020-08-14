МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в пятницу, продолжая корректироваться после достижения рекордно высокой отметки в 2089 доллара в начале месяца, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.40 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,9%, или на 17,8 доллара, до 1952,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 3,03%, до 26,88 доллара за унцию.

С начала недели золото подешевело почти на 4% в рамках коррекции после преодоления психологической отметки в 2 тысячи долларов и дальнейшего удорожания до нового исторического рекорда, который теперь составляет 2089,2 доллара. При этом стоимость золота может показать недельное снижение впервые после девяти недель роста.

"Все жаждали золота, и в последние несколько недель покупки стали такими активными, что золота стало слишком много. Ничто не может идти вверх с чрезмерным изобилием, нужно корректироваться", — отмечает глава отдела исследований рынка металлов Societe Generale Робин Бхар (Robin Bhar), чьи слова приводит агентство Рейтер.