МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам на неуверенности инвесторов в состоянии крупнейшей мировой экономики, в том числе в свете приближающихся выборов президента страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.44 мск курс евро к доллару рос до 1,1831 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1812 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 106,55 иены со 106,92 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 93,13 пункта.

Основным фактором, влияющим на настроения рынков в пятницу, стала макроэкономическая статистика, которая не прибавила уверенности инвесторов в быстром восстановлении экономики страны от "коронавирусных" потерь. Так, данные показали, что объем розничных продаж в США в июле вырос на 1,2% по сравнению с июнем, в то время как аналитики ждали роста показателя на 1,9%. Также возрастает и неопределенность относительно исходов переговоров между республиканцами и демократами относительно нового пакета поддержки американской экономики.

С другой стороны, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, вырос до 72,8 пункта, в то время как аналитики ожидали его снижения.

"Мы вернулись к макроэкономике и регулярной оценке данных, чтобы убедиться, что восстановление будет устойчивым. Рынки оценивают много хороших новостей, но мы вступаем в период нестабильности с приближением выборов в США", — приводит агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного менеджера Prime Partners Франсуа Савари (Francois Savary).