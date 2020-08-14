МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в пятницу заметным снижением на рисках того, что со ссылкой на распространение коронавируса туристическому сектору вновь начинают чинить препоны, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 1,5%, до 6092,9 пункта, французский CAC 40 — на 1,58%, до 4962,93 пункта, немецкий DAX — на 0,76%, до 12894,9 пункта.

Опасения вокруг распространения коронавируса по-прежнему оказывают влияние на настроения инвесторов, поскольку декларируемый рост числа случаев инфицирования ставит под угрозу начавшееся восстановление экономики, в том числе туристической сферы. Так, министр транспорта Великобритании Грант Шаппс накануне заявил, что власти страны решили с субботы ввести двухнедельный карантин для прибывающих, в частности, из Франции, Нидерландов, с Мальты и Монако. Франция пообещала ввести ответные меры.

"Европейские рынки в пятницу "повернули на юг" из-за падения акций туристических компаний после того, как Великобритания добавила Францию в свой 14-дневный карантинный список", — отметил агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson).

Дешевели также акции эмитентов из смежных отраслей. Так, бумаги британского лоукостера Easyjet подешевели на 6,5%, материнской компании British Airways — IAG — на 4,8%, немецкого туроператора TUI — на 8,2%, Air France KLM — на 6%.

Оказала влияние на снижение индексов также макростатистика. ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, во втором квартале снизился на 12,1% в квартальном выражении и на 15% — в годовом. Такое падение экономики ЕС остается рекордным за всю историю наблюдений, которые идут с 1995 года.