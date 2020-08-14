МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился по основным индексам на негативном внешнем фоне, при этом за неделю показал рост, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,6%, до 3061,99 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,18%, до 1323,8 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается сейчас на 0,3%, до 44,8 доллара за баррель.

За прошедшую неделю индекс Мосбиржи вырос на 4,4%, индекс РТС – на 4,12%.