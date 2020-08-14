Курс рубля на завершающейся рабочей неделе пытался корректироваться вверх, двигаясь по пилообразной траектории. При этом доллар приближался к минимуму августа – около 72,7 рубля. Евро на фоне сильной динамики на форексе сохранял более уверенные позиции.

Фактором курсовой динамики оставались колебания аппетита к риску на глобальных рынках. Инвесторы следили за ходом утверждения пакета экономической помощи в США. При этом нефтяные котировки сохранялись в районе 45 долларов за баррель по сорту Brent, поддерживая курс российской валюты. Геополитические риски для рубля, несмотря на массовые акции протеста в Белоруссии отошли на второй план.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 90 копеек до уровня 72,8 рубля, евро –на 60 копеек до 86,2 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась до 3,25 тысячи против 3,2 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПЫТАЛСЯ РАСТИ

Рубль начал торговую неделю ростом против основных резервных валют, отыгрывая активизацию аппетита к риску на мировых фондовых биржах и повышение нефтяных котировок.

Позитивный фон для нефти поддерживался заявлением генерального директора Saudi Aramco Амина Насера о том, что спрос на сырую нефть в Азии почти вернулся к уровню до коронавирусного кризиса.

Кроме того, Ирак заявил о намерении сокращать добычу нефти на 1,25 миллиона баррелей в сутки, что на 400 тысяч баррелей превышает его текущие обязательства в рамках ОПЕК+. Это делается для компенсации недовыполнения страной в мае-июне обязательств в рамках тех же договорённостей.

Участники торгов обратили внимание на признаки замедления процесса распространения коронавируса в США. В частности, число заразившихся COVID-19 в стране за сутки впервые за месяц упало ниже 50 тысяч.

Важным фактором поддержки аппетита к риску и рубля, в том числе, стало заявление президента РФ Владимира Путина о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.

Общий оптимизм поддерживался предложениями Дональда Трамп о доплатах к пособию по безработице в размере 400 долларов в неделю после 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа.

Персональную поддержку рублю оказали решения и комментарии агентства Fitch, сохранившего кредитный рейтинг РФ на уровне ВВВ со "стабильным" прогнозом. Эксперты агентства с удовлетворением отметили ответную реакцию властей на трудности, связанные с пандемией коронавируса, и сохранение макроэкономической стабильности несмотря на экстраординарную ситуацию. Fitch также считает, что риск новых международных санкций для России остается высоким, тем не менее агентство не ожидает, что государство столкнется с проблемами при обслуживании уже существующего долга в связи с этим.

Однако в середине недели рубль испытал коррекционное снижение после нескольких торговых сессий роста, несмотря на позитивную динамику западных фондовых индексов и высокие цены на нефть.

Импульс покупкам валюты задали новости о том, что Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением в апреле 2024 года. Причиной стало отсутствие заявок по приемлемым уровням цен, заявило ведомство.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели проходило в русле пилообразной динамики курса рубля к доллару и евро. При этом сохранилась раскорреляция курса валюты РФ с динамикой рынка нефти. Резкий отскок вверх турецкой лиры, корректировавшей серьезную девальвацию предыдущих дней, тянул за собой вверх и другие валюты развивающихся рынков

При этом комментарии Минфина РФ по поводу увеличения долга Россией оказали успокаивающее действие. Россия вновь стала чистым должником — на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг — около 14,77 триллиона. Министр финансов Антон Силуанов в связи с этим заявил, что пришлось пойти на некоторое увеличение госдолга, но он остается на безопасном уровне — ниже 20% ВВП и одним из самых низких в мире.

Однако перед выходными серьезных курсовых движений рубля не отмечалось.

Середина августа традиционно является пиком отпускного сезона, и если не прилетают "черные лебеди", то он так и может пройти в спокойном русле. Курс доллара при этом, скорее пока сохранится в установившемся в последние полтора месяца диапазоне 70-75 рублей.