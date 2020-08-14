МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций в пятницу снизился по основным индексам на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,6%, до 3061,99 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,18%, до 1323,8 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.23 мск пятницы снижается на 9 копеек, до 72,86 рубля, курс евро — растет на 12 копеек, до 86,32 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,5%, до 44,7 доллара за баррель.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 4,4%, индекс РТС – на 4,12%.

"Фондовые рынки сегодня преимущество падают по всему миру. На конец недели пришлась публикация неоднозначной статистики. Так, промышленное производство в Китае оказалось хуже ожиданий, а ВВП еврозоны во втором квартале сократился на 15% в соответствии с прогнозами. Вслед за этим площадки США и Европы продемонстрировали падение до 1,5%. Азия ранее закрылась разнонаправлено", — отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения котировок сегодня оказались депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,45%), акции "Алросы" (-2,8%), "Обуви России" (-2,33%), "Фармсинтеза" (-2,15%), обыкновенные акции "Селигдара" (-1,95%), акции "Распадской" (-1,83%), Московской биржи (-1,75%).

"Расписки TCS Group продолжали нисходящую коррекцию после достижения ранее в августе очередного пика. В следующую среду, 19 августа, акции будут последний день торговаться с дивидендами за второй квартал текущего года", — поясняет Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Среди особенно прибавивших бумаг – депозитарные расписки "Русагро" (+3,98%, после выхода отчётности, согласно которой чистая прибыль компании по МСФО за полугодие увеличилась более чем в 3 раза, до 8 миллиардов рублей), акции "Новатэка" (+2,16%), депозитарные расписки Mail.Ru (+1,75%), обыкновенные акции ТГК-2 (+1,74%), акции АФК "Система" (+1,55%), а также префы "Ростелекома" (+1,18%) и обыкновенные акции "Башнефти" (1,03%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Снижение на данный момент не выглядит для "быков" опасным, но приобретет более тревожный характер при падении индексов Мосбиржи и РТС ниже поддержек 3040 и 1310 пунктов соответственно, считает Кожухова. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 3000-3100 пунктов, добавляет она.

По оценкам Александра Бахтина из компании "БКС премьер", в понедельник динамика торгов может быть разнонаправленной, а волатильность может усилиться.

"Относительная ценовая стабильность в нефти также может быть нарушена в преддверии заседания мониторингового комитета организации (ОПЕК+ — ред.) 18-19 августа. В понедельник станет известен объем промышленного производства в России в июле. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в первый день следующей недели сформируется в пределах 2890-3060 пунктов", — заключает он.