МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рубль вечером мало меняется к доллару и евро, хотя днём демонстрировал снижение к ним в пределах десятков копеек, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.59 мск снижается на 6 копеек, до 72,88 рубля, курс евро — растёт на 7 копеек, до уровня 86,27 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается при этом на 0,3%, до 44,8 доллара за баррель.

"Рубль без весомых на то причин резко, но не слишком глубоко просел сегодня утром, но достаточно быстро развернулся в противоположную сторону и к вечеру отыграл все потери, даже уйдя несколько в плюс относительно дня предыдущего. Значимых новостей по российской валюте сейчас не поступает, но неплохие цены на нефть компенсируются слабыми размещениями Минфином гособлигаций, что и вызывает "болтанку" в боковике все последнее время", — отмечает Алексей Коренев из ГК "Финам".

В целом вся прошедшая неделя на российском рынке оказалась неудачной для доллара, терявшего за указанный период около 1%, добавляет Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

На большинстве площадок развивающихся рынков американская валюта также завершала неделю торгами в "красной" зоне, как и индекс доллара к корзине основных мировых валют. Основной причиной слабости валюты США, по всей видимости, по-прежнему остается отсутствие договоренности в американском сенате о размере нового пакета экономической помощи, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

На следующей неделе рублю будет оказывать поддержку августовский налоговый период, хотя его пиковая фаза придется на последнюю неделю августа, ожидает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

В первой половине будущей недели важными выглядят макроэкономические факторы, которые пока не способствуют укреплению российской валюты, поэтому можно ожидать сохранение торговли пары "доллар — рубль" в понедельник в верхней половине диапазона 70-75 рублей, считает Виталий Громадин из БКС.

"Статистика по розничным продажам из Китая за июль неожиданно показала падение на 1,1% по сравнению с прошлым годом, хотя и ожидалось возвращение к росту впервые в этом году. В субботу пройдут важные переговоры по торговой сделке между США и Китаем, от которых, правда, не ждут особого прогресса, учитывая сложившиеся напряженные отношения. На нефтяном рынке вышли августовские обзоры от ОПЕК и МЭА, в которых прогнозируется более глубокое падение нефтяного спроса в 2020 году, чем ожидалось ранее", — говорит он.

Текущий ценовой уровень на нефтяном рынке поддерживается волей стран ОПЕК+, которые между тем начинают показывать первые признаки слабеющей дисциплины, добавляет аналитик.