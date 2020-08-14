МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают по итогам следующей недели легкого повышения рублевого индекса Мосбиржи при снижении курса рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи подрастет на 0,2%, до 3067 пунктов, а долларовый РТС — снизится на 0,45%, до 1318 пунктов.

Цена на нефть марки Brent останется около 44,5 доллара за баррель, курс евро на форексе — 1,183 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара поднимется на 60 копеек, до 73,5 рубля, евро — на 70 копеек, до 87,4 рубля, также ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Не исключено, что после выходных на рынок поступят сигналы со стороны торгового переговорного процесса между США и Китаем, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Не факт, что новости по итогам встречи представителей двух стран будут носить негативный окрас, однако, в любом случае, волатильность в группе рисковых активов в начале будущей недели, на наш взгляд, может повыситься. Относительная ценовая стабильность в нефти может быть нарушена в ближайшее время и обсуждением темы дальнейших действий ОПЕК+. Встреча мониторингового комитета организации ожидается 18-19 августа", — говорит он.

Другим основным сдерживающим покупателей риск-фактором остаются вирусные проблемы — в отдельных странах Европы, в Индии и ряде других стран наблюдается повторный прирост заболеваемости коронавирусом, также отмечает аналитик.

На другой чаще весов — масштабные стимулы со стороны мировых центробанков и вера инвесторов в более скорое экономическое восстановление, маркером которого может оказаться макроэкономическая статистика, добавляет эксперт.

Нефть на предстоящей неделе может продолжить расти в цене, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинг.

"Во-первых, отчет ОПЕК+, который подтвердил, что страны-нарушители начали сокращать добычу немного сильнее. Во-вторых, в США продолжается снижения добычи и от максимумов она опустилась заметно ниже озвученных в начале коронакризиса уровней. В-третьих, начался процесс снятия ограничений в авиасообщении, что потенциально увеличивает спрос на нефть", — поясняет он.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль пока не может избавиться от сдерживающих факторов, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Нефть торгуется в узком диапазоне. Спрос на ОФЗ остаётся слабым, так как инвесторы готовы согласиться на реальную доходность около 2,5%-2,8%, но Минфин не готов размещать ОФЗ по таким доходностям", — перечислил он факторы давления на рубль.

Колебания спроса на рублевые долговые бумаги выступают для рубля в текущей ситуации существенным фактором риска, также считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Рубль сохраняет краткосрочную склонность к снижению против доллара и евро до закрепления курсов ниже 72,5 рубля за доллар и 85 рублей за евро, оценила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс" ожидает, что динамика российского рынка будет увязана с внешним фоном.

Индекс РТС впервые с конца февраля находится выше 200-дневной средней, что знаменует окончательное преодоление глубокого провала второго квартала, считает Валерий Вайсберг из ГК "Регион"

"На фоне сохраняющегося растущего тренда в американских акциях и сырьевых товарах российские бумаги, вполне возможно, продолжат постепенно пробираться вверх. Хорошая статистика по обращениям за пособиями по безработице в США перекрыла негативный эффект от прекращения дополнительных выплат безработным, что наряду с другой хорошей статистикой поддерживает спрос инвесторов на рисковые активы", — оценивает эксперт.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Лидерами роста могут стать акции производителей цветных и драгоценных металлов, бумаги секторов финансовых и информационных технологий, а аутсайдерами – бумаги банков и горнодобывающих компаний, полагает Ващенко.

Следующая неделя ожидается довольно насыщенный на макроэкономические события для мировых площадок и на корпоративные – для российских, добавляет Кожухова.

В частности, финансовые результаты за второй квартал по МСФО опубликуют такие компании, как "Магнит", Московская биржа, "Распадская", МТС, "Русагро", ТМК, "Черкизово", Qiwi, напоминает она.