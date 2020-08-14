ВАШИНГТОН, 14 авг /ПРАЙМ/. Биржи США закрылись разнонаправлено в пятницу: Dow Jones остался в плюсе, индексы NASDAQ и S&P 500 снизились, свидетельствуют данные торгов.

В течение дня основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снижались.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) немного отыграл дневное снижение и поднялся на 0,12% до 27931,50, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,21%, до 11019,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,54%, до 3372,88 пункта.

В пятницу основное внимание инвесторов сосредоточено на порции важной макроэкономической статистики, основываясь на которой можно оценивать состояние экономики США в отсутствие новой финансовой помощи от правительства.

Тупиковая ситуация между демократами и Белым домом по поводу дополнительных мер стимулирования экономики также по-прежнему остается в центре внимания. Инвесторы предпочитают сохранять осторожность из-за неопределенности в сроках заключения соглашения и его итогов.