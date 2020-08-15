ВАШИНГТОН, 15 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий сделку по покупке компанией ByteDance (владелец TikTok) музыкального сервиса musical.ly, а также потребовал в течение 90 дней отказаться от активов в США, связанных с работой TikTok, и передать личные данные пользователей, собранные в США.

"(Есть) достоверные данные, основываясь на которых, я полагаю, что ByteDance Ltd. с помощью приобретения компании musical.ly… может предпринять действия, которые угрожают национальной безопасности США", — говорится в указе.

В документе подчёркивается, что в результате сделки ByteDance провела слияние своего приложения TikTok с соцсетью musical.ly и создало единую платформу.

В указе Трамп потребовал запретить в американской юрисдикции сделку по покупке musical.ly и дал 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления срока ещё на 30 дней) на то, чтобы комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) потребовал от ByteDance и дочерних компаний отказаться от всех активов и избавиться от личных данных пользователей, собранных с помощью TikTok или musical.ly в США.

По итогам ByteDance должна в письменной форме отчитаться перед комитетом по иностранным инвестициям, говорится в указе Трампа.