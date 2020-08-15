ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что поручит Минприроды проработать вопрос моратория на выдачу лицензий по добыче полезных ископаемых на Камчатке, в том числе золота, и приостановки уже существующих.

С соответствующим предложением выступил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов в ходе совещания, посвященного развитию экотуризма в России.

"Я абсолютно поддерживаю, здесь точно нужно мораторий ввести даже на выдачу таких лицензий сейчас. Я попрошу Минприроды проработать этот вопрос, совершенно точно в рамках тех проектов экологических, которые сейчас стартуют, если и выданы были уже такие лицензии, их приостановить", — сказал Чернышенко. По его словам, необходимо избежать ситуаций, когда разработка месторождения может испортить перспективы развития региона.

"Давайте посмотрим внимательно с Минприроды и вместе с руководством края действительно по другим критериям оценки: устойчивые инвестиции и долгосрочный прогноз", — добавил вице-премьер.

"На Камчатке природа настолько хрупкая и настолько ценная, что мы здесь должны особый подход применять при распределении участков недр. У меня есть конкретные предложения, чтобы регион был включен на более ранних стадиях в принятие таких решений, чтобы мы могли взвесить плюсы и минусы проектов", — сказал Солодов.

Чернышенко также попросил врио главы региона собрать свои предложения по развитию туризма на Камчатке и направить в Минприроды.

Ранее Солодов направил обращение в природоохранную прокуратуру для проведения проверки фактов возможного нарушения законодательства при организации промышленных работ на реке Быстрая. В дальнейшем надзорное ведомство выявило нарушения в деятельности компании "Дальстрой", которое занимается разработкой месторождения россыпного золота. Глава региона потребовал остановить освоение недр до выяснения всех обстоятельств.