МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном поднимаются, при этом японский индекс Nikkei 225 снижается почти на 1% на фоне данных о рекордном падении ВВП во втором квартале из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,27% — до 3436,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,77%, до 2284 пунктов, гонконгский Hang Seng Index — на 1,28%, до 25505,82 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,58% — до 6090,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,75%, до 23115,13 пункта. В Южной Корее торги не проводятся в связи с выходным днем. В пятницу южнокорейский KOSPI снизился на 1,23% — до 2407,49 пункта.

По предварительным данным правительства Японии, ВВП страны во втором квартале упал на 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонных колебаний, а в годовом исчислении – на 27,8%. Это третий квартал снижения подряд. Нынешний спад японское правительство считает самым большим с 1955 года.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг нового пакета поддержки экономики США и отношениями Вашингтона и Пекина. В прошлую пятницу СМИ сообщили, что переговоры США и Китая по торговле, которые планировались на субботу, 15 августа, отложены, а новая дата пока не определена.

Белый дом и демократы продолжают обсуждать размер дополнительной поддержки экономики на фоне коронавируса. Президент США Дональд Трамп предлагает выделить около 1 триллиона долларов дополнительно к уже потраченным примерно 3 триллионам, в то время как демократы хотят до 2 триллионов долларов дополнительного финансирования.

Биржи Китая и Гонконга растут после внутренних мер поддержки. Агентство Рейтер сообщило, что центробанк Китая произвел вливание ликвидности в экономику в 700 миллиардов юаней (около 100 миллиардов долларов) через однолетнюю программу среднесрочного кредитования финансовых организаций (MLF), ставка была сохранена на уровне 2,95%.