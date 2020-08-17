События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 августа
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (2кв2020)
|-2,2%
|-27,8% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-0,6%
|-7,8% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|-8,9%
|1,9% (факт)
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (август)
|17,2
|15
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (июнь)
|22,41 млрд канад. долл
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь)
|127 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|Интер РАО — телеконференция менеджмента
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|РусАгро — финансовая отчетность по МСФО за 1П2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|ММК — закрытие реестра для участия в ВОСА (11.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019
|0,607 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 23.09.2020) — див-д 2020
|RUB
|Аэрофлот — закрытие реестра для участия в ВОСА (11.09.2020, в заочной форме, утверждение допэмиссии 1,7 млрд акций по открытой подписке по рекоменд. СД)
|RUB
|Татнефть — СД (рекоменд. по див-дам 1П2020)
|40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 1 (фин, ап) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200817/831918331.html