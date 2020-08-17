МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (2кв2020) -2,2% -27,8% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -0,6% -7,8% (факт)
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) -8,9% 1,9% (факт)
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (август) 17,2 15
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (июнь) 22,41 млрд канад. долл  
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь) 127 млрд долл  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Интер РАО — телеконференция менеджмента    
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB РусАгро — финансовая отчетность по МСФО за 1П2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB ММК — закрытие реестра для участия в ВОСА (11.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019 0,607 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 23.09.2020) — див-д 2020
  RUB Аэрофлот — закрытие реестра для участия в ВОСА (11.09.2020, в заочной форме, утверждение допэмиссии 1,7 млрд акций по открытой подписке по рекоменд. СД)    
  RUB Татнефть — СД (рекоменд. по див-дам 1П2020) 40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 1 (фин, ап) — див-д 2019  