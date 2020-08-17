МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник утром демонстрирует снижение, сохраняясь возле уровня в 12 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.04 мск биткоин дешевеет на 0,59%, до 11 817 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 0,69%, до 11 807 долларов. На долю биткоина приходится примерно 58,4% рынка.

Цена биткоина 2 августа впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики. Однако после достижения этого уровня стоимость криптовалюты перешла к коррекционному снижению. В ночь на прошлый понедельник, 10 августа, цена криптовалюты вновь превысила уровень в 12 тысяч долларов.

"Неделя закрылась для биткоина небольшим ростом, при этом цена остается выше уровня поддержки 10 500 долларов и приближается к 12 000 долларов. На фоне существенного роста эфира (криптовалюты ETH — ред.) на 11%, ожидаю, что биткоин вскоре продолжит движение", — сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.