МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет в начале торгов понедельника на внешнем позитиве.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск повышался на 0,7% — до 3082 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1330 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти повышается на 0,7% — до 45,11 доллара за баррель сорта Brent.

Фьючерсы на американские фондовые индексы прибавляют 0,3-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут, в частности, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 2,2% на фоне новых мер Народного банка КНР по поддержке ликвидности более чем на 100 миллиардов долларов.